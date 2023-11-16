元朗暴動案警員作供指見打鬥即時匯報　獲回應「安排緊人手處理」

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件今日(16日)於區院續審，控方續傳召當日到元朗港鐵站站長室監察的警員作供。警員指當日收到訓示，要留意站內有否「特別事情」發生，如有會向行動室實時匯報，但訓示無表明何為特別事。警員指當晚一見到有人打鬥已即匯報，對方則指「安排緊人手處理」。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。編號10215，當時隸屬元朗警區情報科的偵緝警員稱，當日下午6時許收到訓示，要到元朗站站長室監察閉路電視，他與警長盧吉相於晚上8時許到達站長室。警員稱到站長室前無聽過要留意白衣人，亦無聽過「吹大雞」、有白衣人遊行及會有人手持武器。

警員指直至晚上10時40分，他從閉路電視見到付費區閘口位有人聚集且發生打鬥，其後亦見到有白衣人跳閘離開。他見到後即時向行動室匯報，指出他們離開的方向並匯報有十多人聚集。其後有越來越多人聚集，他指當時有再匯報有超過幾十人聚集，並稱他們分成兩幫人。行動室則稱：「安排緊人手處理」。不過法官指從畫面看應有超過100人，證人則稱不記得實際匯報的數目；警長盧吉相較早前供稱他們多次匯報後，行動室均只回覆「處理緊」，他不清楚對方的意思。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022