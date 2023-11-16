隨學生團考察惹質疑　教育委會陝西之行告吹

立法會教育事務委員會擬於下月初，隨一個學生考察團前往陝西考察，有關主張在上周五(10日)的內務委員會討論時遇到許多質疑，並遭揶揄為「旅行套餐」。該委員會主席梁美芬今(16日)向委員發信，指最終決定不會隨團出發，相關文件亦不會再交內務委員會討論。

根據有關信件顯示，就委員會打算隨團考察「陝西歷史文化及航天科技內地考察」一事，鑑於教育局反映學生團涉及超過100名學生，學校方面難以改期或更改行程。在考慮所有相關因素及意見後，為免對學生團造成額外安排上的困難，決定讓學校保留原有行程如期出發，議員不會參與是次視察工作。

委員會擬隨團考察的主張，梁美芬曾於10月6日的事務委員會會議上徵詢委員；其後在上周二(7日)的教育事務委員會會議上，亦沒有委員提出異議。但在上周五的內會討論就遇到質疑，有意見認為此行對議員意義不大、形容「含金量」低。梁美芬曾解釋，該學生團並非為議員而設。議員的角色是類似「考官視學」，目的是為了檢視學生團的行程質素、以及學生參與學生團之後的成效。

至於陝西的學生考察團，是公民科的學習活動之一，將於12月2至5日舉行。教育局邀請議員與學生一同參與陜西考察，是希望議員親身瞭解學生透過內地考察獲得的學習體驗。