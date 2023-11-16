本港2021年癌症增逾3.8萬宗　肺癌續成頭號殺手奪逾4000命

本港患癌數字持續上升，據醫院管理局公布最新癌症數字，2021年新增38,462宗新症，按年上升12.5%，平均每日新增105宗確診個案，有15,108人因癌症離世。本港5大最常見癌症中，肺癌繼續是「頭號殺手」，共有5,978人確診，並奪去4,037個生命，較2011年前上升6.5%，同時亦是男性最常見的癌症。其餘依次是大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌，佔整體癌症新症個案的58%；與往年相比，前10名癌症排名略有變動，胰臟癌上升至第10位，較2020年增18.5%。醫院管理局指，2020年在新冠疫情下，影響市民求診習慣及相關醫療服務，新症數目一度減少，但在2021年醫療服務大致恢復，對相關評估及診斷服務的需求急劇上升，導致癌症確診個案增加，大部分癌症甚至超越疫情前水平的數目。

醫管局發布《2021年香港癌症統計概覽》，該年本港癌症新增個案達38,462宗，當中男性佔18,943宗，女性佔19,519宗，平均每日有105人確診癌症；與2020年相比，新增個案增加4,283宗，升12.5%，男性個案增加13.4%（2,240宗），女性則增加11.7%（2,043宗）。在2021年，本港有15,108人因癌症離世，佔全港整體死亡人數29.3%，當中超過一半（58%）為男性；令最多人致命的癌症為肺癌（26.7%）有4,037人，較10年前上升6.5%、其次為大腸癌（15.2%）2,298人升幅20.7%，肝癌（9.6%）亦有1,447人，但較十年前減少5.8%，三種癌症合共佔所有癌症死亡人數的一半以上。

男性首5位最常見癌症依次為肺癌（18.4%）、大腸癌（18.1%）、前列腺癌（16%）及胃癌（4%），共佔癌症新症個案64%；就女性而言，首5位最常見癌症依次為乳腺癌（28.5%）、肺癌（12.7%）、大腸癌（12.7%）、子宮頸癌（6.4%）和甲狀腺癌（4.7%），共佔癌症個案約65%。女性罹患癌數字連續兩年超越男性，每100名男性有103名女性確診，男性整體癌症標準化發病率在過去10年保持平穩，女性發病率則上升趨勢。

香港癌症資料統計中心今年進行了一項全港性的癌症分期存活率研究，涵蓋2010至2020年間約54,400名確診為肺癌的患者，數據顯示，肺癌整體五年相對存活率為21.8%，第一、第二和第三期肺癌的五年相對存活率，分別為72.4%、45.4%和24.6%，第四期則進一步下降至7.8%。不過，中心發現，儘管肺癌五年相對存活率相對地較低，但非小細胞肺癌的存活率，已由2010至2014年間的19.3%，持續上升至2015至2020年間的近30%，認為近年發展的標靶治療及免疫治療，可能是有效提高非小細胞肺癌患者存活率的原因。