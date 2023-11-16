SmartPLAY甩轆一周才補鑊　新系統須交資科辦測試

斥資5億港元開發的康文署全新訂場系統「SmartPLAY康體通」連日甩轆不斷，資科辦今日(16日)突然發新聞稿，指推出新措施，要求各政策局及部門於大型電子服務推出前，須先交予資科辦等測試，確保系統合乎質素，並稱會協助部門加強電子服務推出前的準備工作。

政府資訊科技總監辦公室表示，為更有效推進政府服務數字化轉型，回應市民對政府服務的期望，資科辦今日公布新措施，要求決策局及部門未來推出大型電子服務前，須把指定的系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外的負載和壓力測試，並由資科辦確認結果。

資科辦強調，雖然該辦公室會協助部門為指定的大型電子政務服務系統推出前進行額外測試，但有關系統作為部門提供公共服務的主要組成部分，部門對系統及相關服務質素和運作的責任至為重要。部門須為其電子服務在推出前進行充分的評估、測試和安排後備方案。

辦公室稱會繼續與各部門緊密合作，向相關部門提供技術支援及系統優化建議，確保部門在推出大型電子服務前準備充足，滿足市民大眾對服務的要求。

「SmartPLAY康體通」於上周四(9日)推出後連番出現問題，包括系統大塞車、系統故障、付款不成功，乃至資料外洩漏洞等，用家怨聲載道。康樂及文化事務署早前指系統經過數日調節、磨合。