工業意外頻生　業界會見當局要求改進

近月工務工程意外頻生。勞工界議員郭偉強今日（16日）聯同多名建築業界代表與政府會面，要求政府加強對工務工程監管，促請當局做好外勞培訓，以確保安全文化，又透露發展局日後或派員到工地進行突擊檢查。郭偉強又指出今年工業意外傷亡數字創新高，而新的職安健罰款未有阻嚇作用，要求當初形容罰款過辣的議員回應近月發生的工業意外。

郭偉強指出，今年共有24宗工務工程事故，當中有9死18傷數字比起往年高，認為工務工程為加快社會發展，但失去多條性命令工程成為污點，而發展局作為工務工程的「大僱主」，有責任要監督職業安全措施保障工人性命。他強調發展局對發生意外的工程公司停牌只是亡羊補牢，要求盡快去加強檢示指引，又透露發展局未來可能會到工地進行突擊巡查，希望新措施能解決工業安全問題。

事實上，新的職安健罰款在4月才「加碼」，惟工業意外未因此而減少，郭偉強指遺憾新的職安健罰款未有阻嚇作用，而當日條例審議期間有議員稱修訂「太辣」，形容為「洪水猛獸」，要求他們要回應條例未能起應有阻嚇力的原因，認為目前的罰則只是「防君子」。

勞工界前議員葉偉明則指，近半年工業意外與公營地盤有關，期望政府在公營工地有安全監督，從源頭減少意外發生，直言不處理監管和安全文化「意外只會無日無之」，要求建立完善分包商制度，加強安全主任獨立性。