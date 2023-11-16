廣華醫院電線槽不合規　建築署急抽查逾百合約

廣華醫院重建工程的電線槽厚度不合規格。醫院管理局表示，早前委託獨立專家檢測廣華醫院電線槽鍍層厚度，獨立專家已向醫管局提交報告，確認鍍層物料的厚度不符合合約要求。醫管局已按照結果及合約條款向承建商採取跟進行動，若發現涉及刑事成分，會轉交執法部門跟進調查。建築署則就相關工程約148項合約的電線槽抽樣檢測，料三至四星期可完成首批測試。

醫管局指，專家檢測的數據顯示，電線槽鍍層的厚度少於20微米（μm）的標準，而重量亦未達275g／m²的相關標準。獨立專家確認，有關電線槽的鍍層厚度及重量均不合規格，未達工程合約中訂明的標準。同時，醫管局亦已要求承建商詳細調查及解釋違規原因，責成項目顧問及承建商在不影響醫院運作下，按實際情況更換不合規格物料或採取其他可行補救措施，以及承擔相關開支及損失。

醫管局表示，有關電線槽主要安裝在工程管道或天花內，病人或公眾人士一般不會隨便接觸到，然而鍍層厚度不合規格，或會減低電線槽耐用性。

建築署今（16日）表示，正聯同各負責工務工程的政府部門及公營機構跟進約148項涉及電線槽的工程合約，按緩急先後，實地採集電線槽樣本，首批約38項工程合約的測試估計三至四個星期內完成。