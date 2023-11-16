港男為搵快錢被詐騙集團招攬　收$2500到澳門接5萬騙款被捕

本港有男子疑因欠下巨債被詐騙集團招攬，按指示到澳門收取電騙騙款，被當地執法人員拘捕。人員在前日(14日)成功鎖定目標疑犯，昨日(15日)趁疑犯經氹仔碼頭離開澳門時將其截獲，調查期間疑人承認收取2,500港元報酬作案。人員以犯罪集團及巨額詐騙罪對其落案起訴，移交檢院跟進，並將對案件繼續調查。

被捕男子姓梁(23歲)，香港居民，報稱無業。澳門執法部門前日收到當地男長者報案，聲稱當日較早時間收到「女婿」來電，表示因傷人被扣留需要保釋金。事主致電女婿查證卻無人接聽，信以為真按指示到銀行提取5萬澳門元，並在北區將款項交予陌生男子，即被捕男子。事後事主感覺事有蹊蹺，致電女兒查詢確定並無此事，深知被騙於是報案求助。人員接報後展開調查，鎖定疑人身份並確定疑犯已經出境，直至昨日發現目標再次入境，隨即部署，至傍晚約六時半於北安馬頭將其截獲。

調查期間，疑人表示因欠債需「搵快錢」，協助香港電騙集團來澳接贓，前日收取報案事主騙款後，已馬上經外港碼頭回香港，並將騙款兌換成港元交予上線，最終收取2,500港元報酬。而被捕當日同樣按指示到澳門收款，但上線未有消息，故打算坐船回港，期間在碼頭被執法部門截獲。