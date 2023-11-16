逾5成受訪婦女從未子宮頸癌篩查　社區篩查千人近一成風險高

有生物科技公司早前舉辦尿液檢測HPV的社區體驗計劃，1,000名參與計劃的女性中，逾五成從未接受過子宮頸癌篩查，兩成的尿液檢測結果對HPV病毒呈陽性，當中一半顯示感染高風險HPV病毒。

生物科技公司於七月在各區舉辦尿液檢測HPV活動，收集到963個有效臨床數據，發現五成六人從未接受過子宮頸癌篩查，而按照指引在三年內，檢查子宮頸的女性只有兩成。數據顯示，有近200人對HPV病毒呈陽性，當中95人感染高風險致癌HPV。

從未接受過子宮頸癌檢查的林太在是次計劃中驗出感染高危 HPV52，她再接受柏氏抺片檢測，結果發現細胞有 ASC-H 變異 (Atypical Squamous Cells 非典型麟狀細胞不能排除高度麟狀上皮內病變)，需要接受陰道鏡檢查及面對可能手術治療。另一個案的女士一年前曾接受柏氏抺片檢查，結果呈陰性，這次尿液檢測驗出高危HPV66，進一步抺片檢測發現細胞有LSIL 變異 (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion 低度鱗狀上皮內病變)。

負責今次社區體驗計劃的相達生物科技創辦人招彥燾稱，香港女性對健康意識高，但對子宮頸癌普查的參與度積極性較低，主要原因抗拒入侵性的檢測方法。尿液檢測是一種非入侵性、自我採樣的方法，成為子宮頸癌普篩的第一道防線。