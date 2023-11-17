廟宇文化節下月沙田車公廟外舉行　市民可免費體驗揮沙作畫

雙手輕輕揮散沙粒，手指畫出線條。沙粒經過藝術家的巧手成為宣傳文化節的沙畫。市民都將有機會在下月2至3日沙田車公廟外舉行「2023年廟宇文化節」免費體驗製作沙畫。除了製作沙畫，市民可透過遊戲等了解各個神祇與人生的微妙關係，亦可參與其他工作坊，製作竹編扇子及蓮花蠟燭等。

各大廟宇每逢新春前後都逼滿善信祈福、許願及還神，但未必人人都全面了解神祇。民政及青年事務局與華人廟宇委員會將於下月2日起一連兩日在大圍翠田街足球場(沙田車公廟外)舉行廟宇文化節。大會今年以「神『祈』人生」為主題，探視我們在人生中，如何藉着「神力扶持」，令自己擁有不一樣的神「祈」人生。

主辦單位介紹，在傳統的民間信仰中，善信非常看重對神祇的信仰和崇拜，在遇到困難或不知所措時，都會祈求神祇保佑，神祇成為最強大的後盾。而今屆文化節所介紹的8位神祇，福蔭大眾人生8大階段，包括夫妻向觀音娘娘祈求喜得貴子；父母向十二奶娘祈求子女健康成長；父母帶同子女向文昌帝君祈求學業進步及金榜題名。一家人向天后祈求風調雨順；踏入社會的子女向關帝祈求事事順利；當遇到逆境時，拜車公轉風車祈求逆境變順境。

廟宇文化節將設置賀誕花牌、蓮花蠟燭、竹編扇子、沙畫體驗工作坊；亦有地水南音、變臉、折子戲等綜藝表演。當日另將有神祈攤位遊戲及導賞團，市民可透過活動認識8位神祇與傳統文化。部分活動需預約報名。文化節籌委會主席李鋈麟表示，人對神的祈求，不單為自己，更多是為了伴侶、子女、父母，甚至是朋友及社區，都充分展現濃厚的人情味，以及對美好生活的期望，是維繫社會人際關係的重要橋樑，亦是市民追求和平、和諧的表現。