皇都戲院重建期間發現3處遺跡　手動升降機碩果僅存

一級歷史建築前皇都戲院現正進行復修及重建。在上世紀50、60年代，皇都戲院成為北角「小上海」以至全港的文化地標，但因後來經歷多番內部改建，現已面目全非。不過，新世界發展今日（16日）表示，在復修工程期間，保育團隊發現仍有3處皇都遺跡仍反映昔日「小上海」的獨有面貌，包括「璇宮樓」夜總會的牆壁遺跡；奧的斯手動升降機；以及地下基座印證有蓋停車場歷史的標示。而為提高外界對皇都戲院的認識，新世界發展本月將會舉辧《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴，向皇都歷史致敬。

新世界發展於2020年宣布在前皇都戲院展開為期6年的復修及保育計劃，並會重建為商住地標物價指業。近日保育團隊在皇都內發現不少昔日遺址的舊貌痕跡，其中包括3樓超等座旁的梯間，發現了一部奧的斯手動升降機，用於便利超等座顧客上落，當年戲院有此設施屬非常罕有，手動升降機在現今香港更是碩果僅存。

另一亮點則是在地基某處發現的一節彎曲牆壁，翻查當年圖則，正是璇宮樓的建築遺跡，璇宮樓於1955年開業時，曾是不少頂級歌手演出之地，例如方逸華、張露、顧媚等。而在地下基座部分圓柱，亦發現了提醒泊車於適當位置的標示，證明當年皇都宣稱設有遠東首個有蓋停車場確曾存在，方便當年駕車的上流階層前來皇都戲院。