東華三院中學聯校華東高等教育參訪團　培育人才展望未來

在嘉華國際執行董事暨上海交通大學校董呂慧瑜太平紳士（後排左五）、東華三院主席韋浩文先生（後排左四）、東華三院副主席及交通大學代表見證下，東華三院行政總監蘇祐安先生（前排左）與上海交通大學副校長張安勝先生（前排右）代表兩家機構簽署合作框架協議。

為培養年青一代的家國情懷，東華三院與多個團體合作，於本年10月15日至20日舉行東華三院中學聯校華東高等教育參訪團，期間東華三院與上海交通大學及華東師範大學簽訂合作框架協議，進一步推動兩地教育研究、教師培訓及青少年交流方面的合作。參訪團更通過體驗式學習及專題研習，全方位加深師生對中國文化及國家發展大局的認識，充分裝備教師的專業知識與能力，亦讓學生把握國家發展帶來的機遇。

承蒙嘉華國際的支持，東華三院與上海交通大學開展合作關係，並於2023年10月15日至20日舉行首個合作計劃 —「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」。雙方期待透過多元化的參訪、交流，共同努力培養才德兼備的人才，為滬港兩地的教育發展翻開新的一頁，推動國家教育高品質發展。

於「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」啟動禮暨東華三院上海交通大學簽約儀式上，在嘉華國際執行董事呂慧瑜太平紳士、東華三院主席韋浩文先生、東華三院董事局成員及上海交通大學代表見證下，東華三院與上海交通大學簽署合作框架，進一步推動兩地在科技、人才培養等方面的合作。

嘉華國際執行董事呂慧瑜太平紳士在致辭中對東華三院師生團的來滬參訪表示歡迎，對上海交通大學給予的支持表示感謝，她表達了父親呂志和博士「興學強國、教育惠民」的理念，並表達了對滬港一心協力科技創新的殷切期待。

東華三院主席韋浩文先生在致辭中表示東華三院和上海交通大學在培育年輕一代人上有共同的教育理念，希望未來雙方能針對當前教育及青年培育的需要，特別於創科領域教育上，開展具深度、多元化的合作項目，能一同培養才德兼備的人才，貢獻國家。

上海交通大學副校長徐學敏女士在致辭中回顧和東華三院開展合作的有關情況，並期望雙方今後進一步加強滬港兩地在教育領域的交流交往交融，切實推進滬港合作的深度與廣度，推動滬港雙城「同發展、共繁榮」。

是次參訪團中，東華三院屬下中學共50位在STEM方面表現優異的學生到上海進行參訪，並獲得接受上海交通大學優良師資直接指導的機會。學生們先到上海交通大學參觀各個實驗室和學生創新中心，更參觀李政道研究所、上海光源、大零號灣創新創業園區等科研設施，以及參觀國際企業的總部，包括上海嘉華中心及騰訊華東總部，認識祖國於科研及商業方面的成就，並有機會於上海交通大學及呂志和科學園進行課堂學習，與該校師生進行交流，冀令年輕一代在加深對祖國的了解和聯繫之餘，激發他們對科學探索的熱情。

本年2023年10月16日至20日，黃乾亨基金資助的東華三院教師國內參訪團共有31名東華三院屬下中學老師參加，遠赴上海和南京與當地多所大學交流。同時，東華三院與華東師範大學簽訂合作框架協議，展開深入合作。

自2016年簽訂合作框架以來，東華三院與華東師範大學一直維持緊密合作。東華三院主席韋浩文先生及董事局成員，與華東師範大學校黨委書記梅兵女士及校長錢旭紅博士會面，拓展合作策略，雙方共同簽署更全面的合作框架協議，未來會圍繞中小學校長、教師培訓、附屬學校姊妹校、滬港未來教師教育實習基地共建和舉辦滬港校長論壇等各方面深入合作。教師團更就「上海中學數學教育前沿」和「人工智能技術在中學語文課堂中的應用」開設講座交流。

華東師範大學校長錢旭紅博士介紹了華東師大在教育學科研究、滬港教師教育合作交流、基礎教育改革和人才培養等領域的新舉措和新發展，並且期待雙方不斷創造更多的合作可能，進一步發揮雙方優勢，助力滬港兩地發展。

東華三院主席韋浩文先生表示，華東師範大學和東華三院在服務國家、服務社會方面有著許多共同理念和深厚的合作基礎，相信此次合作可以進一步促進滬港兩地互鑒共融，他希望雙方通過探討，積極開展貼近當今教育工作需求的互訪專案，不斷拓展合作領域和交流面向。

一眾教師在上海交通大學，參觀校史館、錢學森圖書館及其他國家級實驗室，並與上海交通大學的學生進行交流，更到訪上海交通大學附屬閔行馬橋實驗學校，了解內地中學的學習體驗及實驗設施，還到科創實驗室觀摩科學教師的課堂，直接了解不同教學模式，就智慧教育、數字化轉型等內容作深入溝通和專業交流。

繼上海交流後，參訪團來到南京大學，參與「南京大學招生政策宣講」和「國情教育講座」，和南京大學學生作分組討論和完團分享會，讓兩地文化得以交流，亦能借此了解不同高校的教育模式。

南京大學黨委書記譚鐵牛博士表示，南京大學作為國內最早開展對港合作的高水準大學之一，南京大學與香港社會各界長期以來密切聯繫，圍繞人才培養、科研創新、師生交流及文化傳承等開展了多方面合作，期待通過本次交流訪問，進一步加強雙方合作交流，共同為培育在港教師和學生家國情懷，培養愛國愛港人才貢獻力量。

此外，參訪團更到瞻園、中國科舉博物館和南京市博物館等地，感受濃厚的文化和歷史氣息，全方位加深教師對內地高等教育、中國文化及國家發展大局的認識，融入日後的教務工作內，學以致用。