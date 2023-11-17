近期發生多宗學童自殺惹關注　當局稱正研建立學校為本緊急機制

立法會衞生事務委員會今日(17日)召開會議，討論精神健康。醫務衞生局副局長李夏茵表示，對近期發生多宗學童自殺事件表示高度關注，認為這已經響起了巨大警號，教育局將會檢視相關個案，分析風險因素，包括家庭問題、學業壓力及學校環境等，協助學校盡快辨識隱蔽的高風險學生，以進行介入和輔導。

她表示，醫務衞生局、教育局和社會福利署正在研究建立以學校為本的緊急機制，教師和學校社工會盡快識別自殺風險較高的學生，及時提供支援，並為有需要的學校配對社會資源，包括社署的註冊社工和非政府機構的輔助醫務人員；嚴重個案則會轉介至醫院管理局精神科優先治療處理。

教育局副局長施俊輝亦表示，除了老師要當好把關，家長在促進孩子心理健康方面亦扮演着非常重要的角色，透露教育局將盡快舉辦家長教育講座，協助築起防護網。

醫療衞生界議員林哲玄表示，開學不到三個月，已有24名學生自殺，情況令人痛心，坦言情緒遭受困擾的學生，可能不會主動尋求協助，儘管當局表示將透過「醫教社」協作，但實際情況並非如此，未能及早發現有需要個案，相信當局應該制訂緊急應變措施。工聯會鄧家彪亦指，政府應改變「上學是負擔」、「學校環境造就失敗者」等負面印象，並調整學校課程和活動，減輕學生壓力。