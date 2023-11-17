長者醫療券明年將擴至大灣區　港府正揀選港資港式管理機構

新一份《施政報告》提出，長者醫療券的適用範圍，將於明年擴大至大灣區內合適的醫療機構，並以約5間醫療機構作為提供基層醫療服務試點為目標。港府今日(17日)表示，正選擇「港資、港式」管理的機構，並透露過程中將考慮管理質素及對醫療券的認識。至於內地機構方面，當局則認為內地社康中心實力較弱，傾向選擇大型綜合三甲醫院，特別是國家高質量發展的試點醫院提供服務。

立法會衞生事務委員會今日討論施政報告提及的醫療政策。議員楊永傑稱，希望未來能進一步增加大灣區可使用長者醫療券的機構數量。醫療衞生官員回應指，當中涉及醫療品質安全問題，加上長者醫療券屬政府福利，在考慮「政策過河」時，亦要確保公帑用得其所，故當局在擴大相關服務時，必須保持謹慎態度，因此將目標機構的數量維持在個位數水平是合適安排。

會上另有議員關注本港牙科問題。議員陳凱欣表示，本港在過去40年只有一所大學培訓牙科人才，每年牙科畢業生亦只有90人，這意味十年八年都趕不上需求，質問當局會否考慮增設第二所牙科學院。醫療衞生官員回應稱，要興建第二所牙科學院將涉及相當大的資金，同時亦是一個長遠考慮，認為「遠水救不了近火」，並指出社會可以討論，但當局暫未有相關計劃。