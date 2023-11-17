5年共1124公僕被懲處　124人革職　71人迫令退休

公務員的表現備受批評。在2018/2019至20222/023年度，5個年度總共有1,124公務員因干犯嚴重不當行為被裁定干犯刑事罪行，而需接受正紀律行動和懲處，當中299人遭嚴厲譴責、譴責有177人、革職者佔124，71人迫令退休及6人被降級。而2022/2023年度較上一年度被懲處的個案上升37%， 而因嚴厲譴責附加金錢上的懲罰的個案增1倍，被降級則由0人增至3人。

公務員事務局提交立法會公務員及資助員工事務委員會的文件指出，2018/2019年總共有336宗相關個案，2019/2020年度降至192宗，2020/2021則下降至145宗，但2021/2022年度則急增35宗至190宗，2022-2023年度則增至261宗，增加71宗，較上年度升37%。

5個年度的個案總數為1,124宗，屬「其他」的個案396宗、嚴厲譴責佔229宗，佔總數的20%、譴責有177宗、革職有124宗、嚴厲譴責附加金錢上的懲罰的個案有85宗、迫令退休有71宗、譴責附加金錢上的懲罰的個案有36宗，而降級共6宗。

在撇除「其他」分項，2022/2023年度中最多的個案屬於譴責有49宗，較上一年度的30宗增加19宗，增幅63.3%，革職者佔47宗，較上年度的35宗增加12宗，增幅約34%，而嚴厲譴責附加金錢上的懲罰個案有26宗，較上年度增加12宗，升幅逾1倍；遭嚴厲譴責佔23宗，較上年度的18宗增5宗，譴責附加金錢上的懲罰由上年度的6宗加至2022/2023年的8宗，被降級則有3宗，上年度並沒人被降職。換言之，降職增加3倍。

值得一提的是，在2020/2021年度遭革職的公務員個案僅13宗，而在2021/2022年度則增至35宗，增幅逾倍半，而迫令退休的個案亦有9宗增至17宗，增幅亦近倍，而遭譴責的個案由15宗增至30宗，升幅1倍，遭厲譴責的個案有11宗增至18宗，增幅逾80%。