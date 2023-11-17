禁餵野鴿修例今刊憲　政府冀明年8月生效　捉到即收5000蚊告票

餵飼野鴿除弄污街道，野鴿聚集亦滋擾社區，惟現時未有針對非法餵鴿的法例。港府早前計劃修訂《野生動物保護條例》，將現行禁止餵飼野生動物的規定範圍擴展至野鴿，並大增最高刑罰及引入定額罰款。政府今日(17日)就修訂草案正式刊憲，並將於月底交予立法會審議，當局期望於明年8月生效。

《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》建議，將禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至涵蓋野鴿；將非法餵飼行為的最高刑罰，由罰款1萬港元，增加9倍至罰款10萬港元，以及監禁1年。當局又建議引入定額罰款機制，金額訂為5,000港元。

條例草案亦建議擴大政府執法人員的人選類別，由原本的漁護署及治安執法人員，擴大至食環署、康文署及房屋署等，以加強執法。草案將於本月29日提交立法會首讀，如獲通過將於明年8月1日生效。

環境及生態局表示，餵飼野生動物及野鴿會影響動物野外覓食及求生的能力，亦構成公共衞生等問題。修訂條例旨在提升阻嚇力，打擊非法餵飼行為，加強保護野生動物，並保障環境衞生。