西環吉席街公廁金玉其外　積水多設備殘破全港最差

香港街邊有不少公廁，但人有三急卻未必會去。香港廁所協會今日(17日)公布全港最差及最佳公廁，其中最差榜首便是西環吉席街公廁，協會形容其外表光鮮，內裏卻設施殘破、地面積水，直言「根本用唔到」；而獲金獎的最佳公廁則是白石角公廁，除建有玻璃天幕令光線充足，內裏亦非常乾淨，更配有智能設備。協會批評，康文署在管理公廁上人手不足，不少公園廁所「無辦法搵到個好嘅」，形容政府對公廁的管理是「四分五裂」，建議政府統一部門管理廁所，以維持優質公廁服務。

香港廁所協會早前巡查全港300多個公廁，並公布兩個全港最差公廁，最嚴峻的當屬西環吉席街公廁，其次是西營盤正街街市公廁。協會主席蘇金標表示，西環吉席街公廁位處屋苑旁，形容「門口好靚，但我入到去見到個情況真係慘不忍睹」，更指巡查時發現地面有大面積積水，水龍頭及吹風機等設施更殘破不堪，直言「水龍頭爛晒，係會𠝹到手」。

至於第二差的西營盤正街街市公廁，蘇則指巡查時發現廁格極度污糟，「見到已經想走，係用唔到！」他又提及廁所地下積水問題嚴重，由於街市較多長者使用，擔心使用者跣腳後果不堪設想。

此外，協會亦舉辦「2023年香港最佳公廁」選舉，並在公眾投票後由成員巡查後選出首3位最佳公廁，其中金獎屬白石角公廁；銀獎為馬料水海濱公廁；銅獎則是西灣河海寧街公廁。協會前主席熊志權指，曾到海外考察過新加坡公廁，不少均設有綠色植物圍繞，而白石角公廁採用相同概念，有不少綠化及智能非接觸式設施，加上該公廁使用者多為單車客，故亦設有飲水機，形容廁所乾淨又窩心。

對於去年公布的最差廁所，蘇金標稱今年再到場巡查發現情況已有改善，但他坦言香港是旅遊城市，公廁應時刻做好，惟不少環境衞生差的公廁均屬康文署旗下，認為署方在管理廁所上人手不足，將清潔公廁的管理外判出去，卻沒有足夠人手監察，而政府「價低者得」的外判制度亦令服務質素下降，他認為政府應設立專門管理公廁部門，以維持優質乾淨的公廁服務。協會亦同時希望向公眾推廣女性尿兜，以助減省女性排隊去廁所時間，並建議政府帶頭設立，帶動社會嘗試使用女性尿兜。