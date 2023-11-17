立會三代同堂　梁君彥：25年與港一起走過高山低谷

立法會主席梁君彥今日(17日)在午宴上致詞，為慶祝立法會成立25周年，非常感謝兩任前及兩位前任秘書長出席午宴，加上現任秘書長陳維安和他自己，形容今日乃「三代同堂」，行政長官和90位議員同場見證，是很難得的聚會。

梁君指過去25年，立法會同香港一樣走過高山低谷，經歷陰晴圓缺，過去每一位行政長官同立法會主席皆高度重視行政、立法關係，但基於不同的原因，官員同議員的關係一度陷入劍拔弩張，但幸得中央的支持，完善特區的制度，讓立法會迎來由亂至治、由治及興的新篇章，相信行政立法的良性互動，兩者的關係會邁向新台階。

回望立法會25年風與晴，他相信在座諸君都別有一番滋味在心頭。立法會特別製作一條短片，顯示立法會在過去四份一世紀的歷程。雖然行政長官和幾位嘉賓已看過部分短片，但短片在午宴才是足本播放的首映，讓大家一起走進時光隧道，回顧過去。

他重申，過去25年立法會經歷無數變化，相信未來25年立法會的變化亦不會少，但重要的是不要墨守成規，推動立法會高質的議政論政，協助政府施政，為社會謀發展。