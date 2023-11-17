福源花生醬毒素超標　廠商質疑樣本過期　70年商譽一朝喪

台灣新竹福源花生醬早前被香港消費者委員會檢測發現，所含的可致肝癌的黃曲霉毒素超出歐盟標準。廠商回應時質疑，消委會檢測的樣本有效日期為2023年1月14日，稱花生醬已過期接近1年，變質十分自然，強調過去花生醬均合乎標準。而報道引發退貨潮，形容「70年商譽就這樣毀於一旦」，已委託律師要求消委會澄清。消委會則說測試由第三方機構於去年底起進行，進行測試時絕不會使用過期的樣本。

消委會周三(15日)表示，「新竹福源花生醬」被檢出含有黃曲霉毒素，總量為每公斤含4.94微克，其中黃曲霉毒素B1含量為每公斤有4.27微克，為20款花生醬的測試樣本中最高，均超出歐盟上限。報道刊登後隨即引起退貨潮，「新竹福源花生醬」負責人曾俊強向台灣傳媒指，總店陸續收到客戶投訴及退貨電話，生意一落千丈，預估損失幾十萬元新台幣，以30萬新台幣計算，折約7.4萬港元，已店門前張貼聲明稿及檢測報告，證明食物符合衞生標準。

曾俊強指出，福源花生醬一向即日製造，沒有加入任何添加物，保質期只有3個月。而在香港並無經銷、代理商。他續指，從相關相片所見，採樣的花生醬上層浮出厚油，明顯已擺放已久，瓶身顯示的有效日期為今年1月14日，質疑消委會使用過期產品進行檢測，指過期品當然有變質問題。曾大呻，「70年商譽就這樣毀於一旦」，已委託律師要求消委會說明與澄清，後續研究索償。

消委會則指，職員於去年11月23日在香港某大超市購買新竹福源花生醬樣本，該樣本包裝上標示的有效日期為2023年1月13日。消委會將該樣本送往海外獲United Kingdom Accreditation Service(UKAS)認證的第三方實驗室，根據國際普遍認受標準由2022年12月2日至2023年1月11日進行測試，強調所有測試均在樣本有效期屆滿前完成。

消委會續指，進行產品測試旨在提供產品資訊，保障消費者的健康，及維護消費者福祉，重申絕不會使用過期的樣本進行測試。該會稱歡迎代理商或生產商為自家的產品進行測試，但由於生產商提供的測試報告內顯示的樣本，與消委會的樣本批次及測試方法並不相同，因此不能對測試結果作直接比較。會方期望商家能在產品包裝上提供正確及足夠的資料，例如生產日期、到期日、儲存溫度等以供消費者參考。