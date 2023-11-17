已打新冠針五旬漢入院翌日亡　專家證人指醫生遲檢視心電圖

入院前14天曾接種新冠疫苗，患高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人，2021年因抽筋及胸口不適，到屯門醫院冰醫。惟屯院因未能及時診斷病人臨床情況，導致病人入院後翌日便死亡。死因庭今日(17日)續就事件展開研訊。專家證人指，單憑死者的心電圖結果，應可斷定死者患心肌梗塞，認為醫生可提高警覺。

死者容國洪終年57歲。是次研訊不設陪審員，由死因裁判官林希維審理。死者在2021年11月30日晚上入院，12月1日下午2時32分離世。據醫院管理局事發後表示，死者入院前14日內曾接種2019冠狀病毒病疫苗。葛量洪醫院心臟內科部門主管范瑜茵醫生今以專家證人身份作供，同意國際指引下，可依據3個因素來判斷病人是否患急性心肌梗塞，包括心電圖結果。如果「3中2」，便可確認病人患病。

范稱，是次事件中，雖然死者只符合一項條件，但心電圖結果屬「最強的證據」，一併考慮到他的病歷，應可視之作心肌梗塞處理。范形容死者個案屬「非典型」，認為如果知道病人之前做過「通波仔」手術，屬高風險人士，醫生便要提高警覺，減低延遲診斷的機會。另外，院方於2021年12月1日凌晨4時許，為病人做心電圖。惟醫生在當日清晨6時才檢視並發現有異常。范認為有延遲，表示醫生應盡快閱覽報告，以便為病人進行適切治療。

案件編號：CCDI-1080/2021