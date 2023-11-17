小一自行派位名單下周一出爐　逾半屬「世襲生」

全港官立及資助小學將於下周一(20日)，公布有關明年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局今日(17日)表示，今年有逾2.1萬名兒童獲此類學位，其中超過一半人屬「世襲生」，即有兄/姊在該校就讀或父/母在該校任職類別。教育局提醒所有曾為子女申請自行分配學位的家長，須於下周一上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。

至於已啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於下周一早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。而所有相關家長並須於下周三或四(22日及23日)學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

今年有42,277名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有21,086人獲派此類學位，換言之有49.8%成功申請。其中屬於俗稱「世襲生」的有兄/姊在該校就讀或父/母在該校任職類別共11,138人，佔整體52.8%；而餘下9,948人則屬按「計分辦法準則」分配類別。根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的50%，餘下約50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。

教育局會於明年1月中旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，並於明年1月22日至28日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在明年1月27日或28日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。

局方鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，並啟動「小一入學電子平台」，以享用更方便快捷的電子服務。若家長在1月28日後才為子女申請參加本年度小一入學統籌辦法，則須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於明年6月為申請兒童另行安排小一學位。