西營盤街市公廁勁邋遢　廁所經常塞兼甩石屎　檔販狠斥食環「廢」

本港公廁的潔淨程度亟待改善。香港廁所協會今日(17日)公布全港最差公廁，包括西環吉席街公廁及西營盤街市公廁。東網記者下午到場實地考察，發現該兩間公廁的乾淨程度仍不盡人意，地上積水較多且設備殘舊。有遊客表示吉席街公廁的潔淨程度較平均值差，尤其地面污糟；而西營盤街街市公廁方面，有檔販坦言平日經常塞廁所，非常骯髒，甚至天花有石屎剝落，惟多次投訴都無用，直斥負責管理的食環署「廢！」

記者今日到兩個上榜的最差公廁巡視，其中西環吉席街公廁使用率非常高，一分鐘內有逾10人進出，女廁亦要排隊。步入女廁後可發現，地面積水非常多，尤其乾風機難以吹入廁格，馬桶附近地面全是積水，長者使用頗為危險。而廁紙卷只擺放在廁格外，雖未被使用但或因潮濕而有濕水痕迹；廁所板上目光所及未見污漬，但整個馬桶布滿水，更疑有上一手使用者完事後未有沖廁的「手尾」。

使用完西環吉席街公廁，來自山東的遊客梁小姐坦言，此公廁比其他公廁的衞生程度差，尤其地面積水多、不衞生，她又認為廁格格數太少，直言在香港用其他公廁，例如車站或商場的廁所均較衞生。在西環一帶上班的市民Tom指，平日有使用吉席街公廁，認為衞生程度是「我接受到啦」，並謂「其實都係一個需求嚟啫，話污糟因為多人用呀嘛，呢度又有的士站，又有電車個邊(使用者)」，故認為乾淨程度「見仁見智」。

至於西營盤街市公廁方面，男廁較大，而女廁卻僅得一格，記者一入內，難聞臭氣已撲面而至，地上同樣滿布積水，廁紙僅用繩索吊起，設備殘舊更有許多銹漬，而吹風機甚至連表面油漆亦剝落。在西營盤街市經營菜檔的陳先生形容，平日該廁所「污糟邋遢」，且清潔次數太少，加上「好多人去完廁所唔沖廁，入親去都睇到好多嘢喺度」，甚至天花更經常跌石屎，他認為街市較多長者買餸頗為危險，雖然曾向負責管理街市的食環署反映，但一直未有改善，直斥「廢㗎食環，(投訴)講完就算，聽咗當食生菜」。