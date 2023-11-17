環保署推App鼓勵走餐具　750間食肆儲印花換獎賞

即棄塑膠餐具等將會在明年4月22日起分階段禁止提供或售賣，環境保護署今日(17日)推出「走塑有賞」應用程式，市民只要於指定食肆買外賣時「走餐具」，便可儲印花換領食肆獎賞、禮物或兌換成「綠綠賞」積分，於「綠在區區」社區回收中心換日用品。當局期望有助鼓勵市民減少用塑膠。

環保署及環境運動委員會今日舉行第三屆「外賣走塑 餐具先行」運動啟動禮，並推出「走塑有賞」應用程式。環境及生態局局長謝展寰表示，現時計劃覓得超過750間食肆響應，部分更主動提供食肆獎賞。新階段計劃將會舉行5個半月至明年4月底。

對於被質疑即棄塑膠餐具管制後，食肆可轉供應木製餐具，同樣造成垃圾問題，謝展寰指出，塑膠一般需至少數百年才會分解，又引述研究指有80%人類的血液裏驗出微塑膠，會對人體造成影響，承認政府是「偏心」，現行政策主要針對塑膠餐具和容器。環境運動委員會主席黃傑龍則指，「走塑」管制對餐飲業界有好處，皆因即棄用具為餐飲業營運成本之一，笑言自己再會自備筷子。

環保署於2018年推出「外賣走塑 餐具先行」宣傳及公眾教育運動，鼓勵市民減少使用即棄塑膠餐具。首階段先於3大連鎖快餐店推行，凡免取一套即棄餐具即可獲印花，再換取禮物。第2階段計劃則與全港近700間大小食肆合作。署方曾指首兩階段計劃合共減少使用約240萬套即棄餐具。