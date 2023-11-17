垃圾徵費後物管需自行執手尾　環境局稱頑固個案可轉交政府

距離垃圾徵費實施尚餘不足5個月，港府今日(17日)表示，未來物業管理及清潔公司須「包底」，自行處理違規垃圾，強調規定旨在令公眾了解使用指定袋扔垃圾屬責任，重申屋苑管理處應加強宣傳，若有人冥頑不靈，轉通知政府執法。當局又透露已經覓得數間連鎖超市同意，於店舖收銀處銷售指定垃圾袋，方便市民「一袋兩用」。

垃圾徵費明年4月實施後，市民需以指定膠袋扔家居垃圾，否則即屬違法。不過，當局要求清潔工人發現違規垃圾時，須先以指定袋包妥垃圾。否則食環署垃圾車不會接收相關垃圾，遭外界質疑當局將違規責任轉移至清潔工身上及違反污染者自付原則。

環境及生態局長謝展寰今日出席活動後表示，要求目的令市民知道自己有責任以指定袋包裝垃圾才棄置。謝展寰續指，管理公司和清潔公司簽約時，亦需商討違規垃圾的處理費用方案，避免引起爭拗。他又呼籲管理處需加強向居民宣傳及教育，當有居民「冥頑不靈」，管理處可轉交政府執法。

謝展寰續指，當局正與多間零售商討，容許顧客購買「指定垃圾袋」，取代一般塑膠購物袋使用，方便他們日後用以包裝垃圾，「一袋兩用」變相減少膠袋消耗，目前已有幾間大型連鎖超市同意。謝提醒，小型電器、塑膠、金屬等均可回收，市民毋須急於棄置家中不必要物品。