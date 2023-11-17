延長白居二按揭保證期獲通過　最快明年元旦日實施

為助資助出售房屋市場的單位流轉，早前《施政報告》宣布延長資助出售房屋單位二手市場按揭貸款保證期。香港房屋委員會資助房屋小組委員會今日(17日)通過放寬資助出售單位的按揭安排，按揭貸款保證期由30年延長至50年，租置計劃單位則由最長25年延長至最長50年；另外一手推售的新居屋、綠置居及租置計劃公屋回收單位，按揭最長還款期由25年延長到30年。兩項新措施分別在明年3月1日，以及明年1月1日或之後實施。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，委員基本上一致支持有關變更，相信今次改動能夠幫助有需要置業，但經濟能力不高的市民。對於有關措施會否受市民歡迎，她則坦言目前難以估計，因為市民置業受很多因素影響，包括市場氣氛、經濟狀況、市民收入及其還款能力等。

黃碧如又指出，就按揭貸款保證期延長至50年，剩餘保證期超過10年的居屋或綠置居單位會由現時約14%大幅增至約98%；而剩餘保證期超過10年的租置計劃單位則由約24%增至100%。連同延長最長按揭還款期，將會讓買家可取得年期更長的按揭貸款，有助第二市場資助出售單位的流轉。