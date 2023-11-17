政府跨部門會議商防蝨未見新招　謝展寰：有信心不會惡化　

床蝨來勢洶洶，短短數日已懷疑出沒在港鐵機場快綫及九巴。港府今日(17日)召開跨部門防治蟲鼠督導委員會，討論預防及應對海外蝨患輸入本港，但提施仍是派單張宣傳等，未見新招應對。環境及生態局局長謝展寰於另一活動後表示，本港有床蝨並非新鮮事，各行各業均具豐富處理經驗，不擔心情況會惡化。

謝展寰指出，本港位於及亞熱帶地區，床蝨很常見「不是新聞」，酒店、運輸機構等機構處理蟲害有相當多經驗，現階段未有很大的傳入的情況，但強調政府不會輕視，已召開跨部門會議，令各部門提高警覺。環境及生態局今日傍晚表示，該局副局長黃淑嫻於政府跨部門防治蟲鼠督導委員會上，轉達政務司副司長卓永興強化外防輸入及跨部門防蝨工作的指示，要求部門人員到機場及口岸等實地視察，確保工作到位。

食環署及衞生署代表向委員會分享，早前聯同機管局等機構，加強宣傳教育工作，包括在機場和郵輪碼頭實地視察、在機場派發單張提醒市民注意床蝨等。各部門亦同意需與前線旅遊酒店、公共交通及運輸業界，以及市民保持緊密聯繫，令大眾掌握預防蝨患傳播的方法，例如關愛隊會向劏房戶和「三無大廈」住戶派發防蝨滅蝨資訊；食環署亦鼓勵垃圾收集站員工每天向大型棄置家具噴灑除害劑。

另外，環境局指出，政府會採取措施加強防範從海外輸入的蚊傳疾病，包括登革熱及寨卡病毒感染；衞生防護中心港口衞生科亦已加強巡查口岸，並因應今年首宗外地傳入寨卡病毒感染個案，促市民不要掉以輕心。