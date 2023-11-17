駕駛態度出奇差　意外頻生梗㗎喇

正當港府仍計劃將電動可移動工具合法化，制訂規管架構之際，電動單車已充斥大街小巷，險象環生。網上流傳片段顯示，一名女士以電動單車載着小朋友於深水埗道路左穿右插，經過治安執法部門辦公室亦無畏懼；於內地亦有人邊駕駛電單車，邊玩手機，不慎撞到異物而跌倒，同行的小童更險受傷。《東呼即應》指，實不論駕駛任何車輛或電動可移動工具，是否危險取決於駕駛者的技巧及態度。

一段長約半分鐘的網上片段所見，有一名中年女子騎着電動單車，載着相信為其子的小童，在深水埗欽州街向着石硤尾方向行駛。兩人均沒有戴着頭盔，於路中的貨車與私家車之間左穿右插，更爬貨車頭至路邊緩緩行駛，經過深水埗治安執法部門辦公室期間，有眾多車輛在旁馳騁，十分危險。

另一內地閉路電視片段則顯示，有女子亦載着小童駕駛電單車時，左手持着手機，右手控制着車，期間目光一直放在手機上。即使路面有障礙物，該女子亦沒有發現，駛至電單車便失控，兩人雙雙向左跌下，幸好車速緩慢，兩人均能站好。不過，其後女人整理好後再駕駛電單車，又衝撞至私家車，小童再度仆倒。女子其後再提起電單車時又誤開油門，車子衝撞及壓着小童。