與人同遊印度被蚊叮　六旬婦染寨卡病毒列輸入

繼日前有女子外遊被蚊叮，返港後證實感染寨卡病毒，衞生署衞生防護中心今日(17日)公布再多一宗輸入病例，個案涉及一名過往健康良好的60歲女病人，目前在明愛醫院留院，病情一直穩定。流行病學調查顯示，病人為早前公布的輸入個案的其中一名同行人士，同樣於上月30日到印度及於本周日(12日)返港，她表示外遊期間曾被蚊叮。

個案顯示，患者自本周日起出現皮膚出疹及關節痛，同日到明愛醫院急症室求診，並於翌日因徵狀惡化再次到明愛醫院急症室求醫，同日入院接受治療。病人的臨床樣本經化驗後，證實帶有寨卡病毒，而她的家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生署表示已通知食物環境衞生署進行病媒監測及滅蚊，並會將個案通報世衞、中國、廣東及澳門衞生當局。

寨卡病毒感染是一種由寨卡病毒引起的蚊傳疾病，主要透過受到感染的伊蚊叮咬而傳染給人類，大部分寨卡病毒感染並沒有病徵。如有病徵，病人通常出現皮疹、發燒、結膜炎、肌肉和關節疼痛、疲累和頭痛。

本港現時沒有發現主要傳播寨卡病毒的埃及伊蚊，不過根據世界衞生組織的資料，西太平洋及東南亞有多個國家/地區曾出現或正出現寨卡病毒傳播，包括印度。防護中心提醒市民外遊時應加強防範。醫生應提高警覺，留意病人是否有相關病徵及外遊紀錄。