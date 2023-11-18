灣仔海濱下周五接力夜繽紛　免費運動跳舞限量玩

秋高氣爽，不妨到戶外多做運動。發展局及海濱事務委員會將於下周五及六(24及25日)，一連兩晚在灣仔「水上運動及康樂主題區」舉辦《海濱動感夜》，特設5大運動，包括新興球類運動健球比賽、巨型充氣關卡考驗身手，更有專業導師即場教跳Hip Hop。活動費用全免，參加者可於網上報名；每日首300名完成其中4項運動、並集齊4個指定印章的參加者，更有機會即場換領限量版禮品。

5大運動之一「發光健球賽」，是源自加拿大的新興運動，聲稱是全球唯一由3隊同時作賽的球類運動。玩法簡單，球隊進攻時需要4位隊員同時接觸健球，防守隊伍則需成功接球，若健球着地，則屬犯規，由其餘兩隊得分。活動特別使用巨型發光健球，並邀請專業教練指導參加者試玩。

另一運動「夜舞Hip-Hop-Pop」 ，在專業導師指導下，參加者可學習基本Hip Hop舞入門技巧，配合現場的極光及星空等特效光影投射，感受潮流街頭文化兼舞走脂肪。

親子運動方面，「圓心滾動跑」簡單易玩，參加者可在大型LED夜光充氣滾筒內狂奔、跳躍，甚至躺着「碌」 ；而「打氣闖4關」 則需勇闖4大巨型充氣關卡，包括跑獨木橋、跑隧道、跨欄及跳圈圈，考驗身手及平衡力；至於「拋出你光環」 ，屬全齡共融的輕量運動，可4人同時一齊玩夜光套圈圈。