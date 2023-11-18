公僕表現飽受批評　多管齊下冀改善素質

過去公務員整體表現令人不滿，不但反修例風波期間多次發起或參與遊行集會，更秉持「少做少錯、唔做唔錯」的官僚文化，屢受外界批評。當局其後提出多項改革，冀改善公務員隊伍素質，包括引入公務員宣誓安排、簡化機制着令工作表現持續欠佳公務員退休以及更新公務員守則等。

2021年初，公務員事務局陸續要求公務員宣誓，或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，而無理會或拒絕交回聲明的公務員需要離開政府。

當局亦簡化着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，包括減少提交申述書程序至兩次，取消將個案提交公務員事務局前須先在部門內設立「獨立委員會」並尋求意見的要求，而表現持續欠佳人員的「觀察期」只能於特定情況下延長一次，並暫停或延期向有關人員發放增薪點的安排，希望能進一步強化表現管理，維持專業高效的公務員團隊，並提升治理效能。

至於早在去年施政報告已提出的更新公務員守則方面，則由原本今年第一季應發出更新版《守則》，延至明年第一季或之前發出草擬稿，徵詢職方意見，當局仍在考慮是否要刪除「政治中立」的字眼。