3菲律賓漢及1泰國女子涉毒被捕　檢值30萬貨

執法部門調查一宗毒品案件期間，得悉有2名菲律賓籍男子在中區向活躍夜場人士販毒，經調查掌握兩人的樣貌及住處，並作出相應部署。

人員於周四(16日)在新口岸區截獲其中1名目標男子及1名與之進行毒品交易的泰國籍女子，在2人身上及菲籍男子住所搜出41.96克冰毒、3.98克熟可卡因、11.38克生可卡因、14粒搖頭丸、兩粒藍精靈、一小片LSD毒品，調製、分拆、吸食毒品工具，以及折合約2萬澳門元懷疑毒品收益，並在上述單位截獲另一名目標男子及一名菲籍男子，再搜出2.89克冰毒、4.03克熟可卡因、1粒藍精靈和吸毒工具；全部毒品約值30萬澳門元。

4名涉案男女均承認有吸毒習慣，其中首名被捕目標男子承認透過陌生人購買毒品，經加工後出售或分發予2名涉案男女，另一名被捕目標男子則承認協助同黨處理毒品收益。人員以「不法生產麻醉藥品及精神藥物罪」、「不法販賣麻醉藥品及精神藥物罪」、「不法吸食麻醉藥品及精神藥物罪」、「不適當持有器具及設備罪」、「清洗黑錢罪」將4名涉案男女移送檢察院偵辦，並追查毒品來源及其他涉案人。