季候風續吹送　明早清涼最低17°C　打鼓嶺料低見12°C

受東北季候風影響，本港今日(18日)早上相當清涼及非常乾燥，天文台預計清涼的天氣將於明日(19日)維持，最低氣溫達攝氏17度，但由於日夜溫差頗大，而各區預料會進一步降溫，其中打鼓嶺可能低見攝氏12度，要到下周初季候風稍轉緩和，才有所回暖。此外，踏入冬天，流感正醞釀爆發，市民要小心凍親，着厚褸保暖啦！

根據分區天氣預報，明日各區最低氣溫為攝氏18度或以下，新界溫度會更低，有5區更低於攝氏15度，其中打鼓嶺預料最低溫至攝氏12度；上水、石崗及流浮山或達最低攝氏13度；大埔亦低見攝氏14度。

東北季候風會在未來數日稍為緩和，華南沿岸地區氣溫逐漸回升，天氣持續晴朗及乾燥，日夜溫差頗大。天文台預料另一股東北季候風會在下周後期影響廣東沿岸，該區風勢頗大。

九天天氣預報顯示，未來9日持續天晴乾燥，氣溫徘徊在攝氏17至27度之間，至於相對濕度則維持介乎40%至80%。明日預料早上清涼，最低攝氏17度；氣溫隨後將逐步回升，並在下周三、四(22日及23日)回暖至攝氏21至27度。