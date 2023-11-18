科技園高才通協會聯合招聘　40間公司供逾200職位

配合今年施政報告「搶人才」，香港科技園公司與香港高才通人才服務協會今日(18日)合辦創科高才招聘會，邀請近300名自合資格頂尖大學的高才參與，即場跟約40間園區公司進行配對，提供逾200個不同領域職位。

香港科技園行政總裁黃克強表示，人才是推動創科向前的關鍵，惟現時本港科研人才短缺，科技園經常有超過一千個職位空缺，最急需人才。他續指，目前科技園員工有70%為本地人，30%內地人，其餘則為海外員工，過去暑假曾與美國史丹福大學合作，讓其學生到科技園實習。今後亦即將前往美國進行招募，繼續聘請世界各地人才，吸引更多的企業來科技園區創業。

科技園公司亦宣布，將試行全新「國際創科人才領航計劃」，向符合資格園區公司提供支援，例如招聘會，人才配對等，以鼓勵他們招聘國際創科人才。公司也會為高才舉辦文化體驗活動、廣東話工作坊，以及提供落戶香港諮詢服務等，讓非本地專才盡快融入香港的生活，提高他們留港發展的機會。

香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍表示，自「高才通」計劃推出後，已接獲5.5萬個申請，超過4.3萬宗已經獲批，顯示各界反應熱烈，吸引眾多高才懷揣夢想來到香港，來提升香港經濟發展可持續性。