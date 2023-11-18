麵檔撈出手機　肉檔奇招切肉

論香港特色的飲食文化，又點止奶茶蛋撻咁簡單？麵底同食材配料皆可自由選擇的「車仔麵」，就深具本地庶民情懷。因應時代改變，儘管車仔麵早已告別舊日的流動形式，改為地舖經營，不過有網傳片段顯示，某車仔麵舖的餸料除保持沿有款式如生菜、魚蛋外亦有所「創新」，竟然以手機入饌！《東呼即應》感到愕然之餘，亦不禁萌生食物安全的顧慮。

該網傳片段雖然只得10秒，但就清楚記錄顧客聲音，指明要「一串魷魚、一串唔辣嘅魚蛋，唔該晒。」而畫面中的店員就在一個盛載湯底的金屬方格中，用湯勺撈起一部智能手機！不管該手機還可否如常運作，令人擔心的是手機內含重金屬和有毒化學物質，投入熱湯內遇熱釋出，一旦攝入人體，後果不敢想像。其實「車仔麵」曾經又名「嗱喳麵」，皆因過去車仔麵小販多於橫街陋巷營業，環境污穢，加上碗筷等食具並無認真清潔，「嗱喳麵」的惡名不脛而走，後來因應巿政要求，車仔麵的流動經營不再，然而衞生意識依然落伍，令人皺眉。

正所謂病從口入，只要是「食落肚」的，就不能掉以輕心。另有一網傳片段拍攝到，有肉類切割員在眾目睽睽之下，僅憑鋒利的腳趾甲就可將肉切成細塊，而毋須任何刀具！儘管「摘葉飛花，皆可傷人」才配稱武林高手，然而以趾甲切割肉類，既不符衞生，亦難免聯想到有沒有患上香港腳、灰甲之類的足患，簡直觸目驚心、大倒胃口。