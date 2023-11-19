東方日報A1：罕見車禍臨門　旅巴剷殯儀館

北角一輛接載親友送別先人的旅遊巴士，昨日上午於香港殯儀館外開行時，在切線時懷疑失控，撼撞一輛中型貨車後，繼而掃毀路邊鐵欄剷上行人路，險些剷入殯儀館大堂。旅遊巴車頭「大銀幕」碎裂，殯儀館大堂一塊落地玻璃粉碎，12名旅遊巴乘客及兩名殯儀館職員輕傷，本擬送先人「上山」的親友，部分需送院治理。涉事貨車司機聲稱，肇事旅遊巴切線閃避電單車後，再起步時懷疑失控肇禍。

昨日上午近11時，一輛旅遊巴士於渣華道香港殯儀館外，接載一批送殯親友後開車，期間旅遊巴由左一線切入左三線時，疑因閃避一輛由左二線駛至的電單車，旅遊巴突然失控，右邊車身與左三線一輛中型貨車相撞，繼而掃毀約1.5米長欄杆。惟旅遊巴餘勢未盡，衝上右邊行人路後，車頭猛撼香港殯儀館大門石柱，發出「嘭」一聲巨響後始告停下，多名途人赫見發生意外，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，隨即協助旅遊巴上的乘客經前門及太平門落車。意外中，共有7男7女（33至77歲）共14人受傷，當中包括旅遊巴上12名乘客及兩名殯儀館職員，其中一名男子頭部受傷，全部傷者均傷勢輕微。3名傷者經初步護理後拒絕送院，餘下11人則由救護車分別送往東區及律敦治醫院治理。姓李（55歲）旅遊巴及姓吳（55歲）貨車司機沒有受傷，留在現場協助調查。

據姓吳貨車司機聲稱，事發前他目睹旅遊巴在渣華道左一線擬切往左三線，期間一輛「綿羊仔」電單車從左二線駛至，旅遊巴司機讓電單車駛過後，再起步時即告失事。他形容，當時整架旅遊巴掃至左三線，撞及貨車後把旅遊巴帶前10米，最後旅遊巴撞向殯儀館正門。吳先生續稱，當時貨車上共有4人，慶幸俱沒有受傷。意外後他因顧及後面交通情況，未有留意旅遊巴司機的精神狀態，坦言「未試過咁嚴重嘅交通意外」。

另據旅遊巴其中一名傷者丘女士指出，她與親友剛在殯儀館參加完喪禮，準備前往柴灣歌連臣角送先人「上山」。事發時她坐在旅遊巴第5排座位，形容事發一刻車速不快，兩車碰撞後其右腳撞傷，但另有親友撞到流鼻血。她憶述意外經過時仍猶有餘悸，坦言「當時好驚！見到佢哋咁傷，心都散晒，簡直係崩潰，車速雖然唔係好快，但司機好似唔識煞車咁樣，睇住佢撞埋去！」

意外後，旅遊巴車頭擋風玻璃碎裂如蜘蛛網，殯儀館外的盆栽損毀，一塊落地玻璃更被撞至粉碎，大堂地上及一張梳化滿布玻璃碎片。執法人員封鎖現場，旅遊巴及貨車司機經酒精測試後俱零度，經初步調查後，案件列作「交通意外有人受傷─政府財物損毀」處理。受意外影響，渣華道（往英皇道方向）近海裕街部分行車線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通一度繁忙，直至現場完成清理，交通始陸續回復正常。

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