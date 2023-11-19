康文署閱讀計劃錄新增8000人參與　逾40人表現出色獲嘉許

閱讀可以陶冶性情，增廣見聞。為培養市民自小愛上閱讀，康樂及文化事務署豁下香港公共圖書館推出「兒童及青少年閱讀計劃」。2022/23年度該計劃錄得新增逾8000人參與，當中有逾40名表現出色的參加者獲嘉許。

今年閱讀計劃新增會員人數超過8,000人。共有24位會員憑所撰寫的閱讀報告獲得「每月之星」獎項，其中作品最出色的9位更獲選為「閱讀超新星」；另有20位最積極參與「月月讀書樂」月會的會員獲頒「樂讀小菁英」獎牌。今屆「閱讀超新星」獲奬作品現於香港中央圖書館地下南門大堂展出至本月22日，亦會於多間公共圖書館作巡迴展覽。

另外，為推動各學校鼓勵學生登記參與該計劃，香港公共圖書館特設「最積極推動參與學校獎」嘉許年度內成功推薦最多新會員的學校。今年的獎項由和富慈善基金李宗德小學、將軍澳循道衛理小學、康傑中英文幼稚園(青衣)、康傑中英文幼稚園(馬鞍山)和播道書院奪得。至於年度內累積提名會員閱書總量最高的5間學校獲頒「最積極推動閱讀學校獎」，今屆的得獎學校為和富慈善基金李宗德小學、香港浸信會聯會小學、將軍澳循道衛理小學、聖公會仁立小學和聖公會田灣始南小學。

「兒童及青少年閱讀計劃」以幼稚園至中六的學生為對象，旨在提升兒童及青少年閱讀的興趣，鼓勵他們從小培養閱讀習慣，並與人分享閱讀的樂趣及交流心得。為鼓勵親子閱讀，幼稚園至小三的兒童更可與父母以家庭形式參加。有興趣參加該計劃的市民，可聯絡就近的公共圖書館或瀏覽香港公共圖書館網站。