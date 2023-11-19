深水埗設計及時裝基地落成　11.28舉辦首個推廣香港設計活動

近年港府有意將深水埗打造成設計及時裝基地，與傳統的布藝市場一併發展。市建局行政總監韋志成今日(19日)在網誌中表示，局方早年接受商務及經濟發展局的建議，預留深水埗通州街重建項目內約3,600平方米、共五層的商業樓面，經過5年的規劃、設計和建造，項目在今年年中落成並設立了設計及時裝基地，成為區內的新地標。

韋志成表示，相關「基地」的建立有三個目標，包括為新晉設計人才及時裝設計師提供培育和交流的地方，協助他們入行或創業；提供展覽及開放予公眾使用的活動空間；以及作為香港設計業界的工作站，牽頭推廣時裝和其他不同設計的項目和活動。為了協助達致相關目標，市建局團隊因應政府和香港設計中心的意見，從三方面優化「基地」的建築設計和提供切合需要的設施，包括盡量擴闊「基地」柱與柱之間的距離，以提供無間隔的空間，以增加舉辦大型展覽的靈活性；將2樓和3樓部分樓層打通，提供樓底高達9米的展覽場地；在室外設置大型顯示屏及在地面樓層採用全開放式玻璃摺疊門設計，為日後「基地」的宣傳推廣工作提供設施配套支援。

而早前香港設計中心已接手「基地」，中心現正制訂項目的詳細營運計劃，準備在營運首年舉辦50場不同規模和類型的活動，吸引公眾、商業伙伴以及旅客參與。首個以推廣香港設計為主題的大型活動—「大灣區創意之夜」，已訂於本月28日舉行，來自大灣區不同領域的專業設計師，包括平面、產品、時裝和媒體設計界別，將雲集「基地」，促進交流，探索合作機會。

此外，市建局研究團隊委聘顧問就深水埗的「時裝行業」展開專題探討，分兩階段收集到訪深水埗區的市民。據顧問收集到的意見，不少受訪市民期待未來的深水埗區應加強成為特色美食、電子及科技產品集中地。同時，亦認為深水埗屬於布藝、文創集中地，並期望日後區內成為本地時裝和設計集中心。韋志成指將在制訂該區的市區更新大綱發展藍圖時，能就保存地區特色及促進深水埗區時裝行業發展的策略，提供既可提升地區環境、居住質素和基建設施水平之外，亦為促進區內時裝行業的長遠發展創造更有利的條件，改善地區經濟，令市區更新工作更具成效及可持續發展。