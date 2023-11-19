垃圾徵費明年實施 指定袋每個0.3至11元 3至4人家庭月交50元

垃圾徵費將於明年第2季起實施，市民需以指定袋扔家居垃圾，否則即屬違法。環保署今日(19日)介紹，指定袋將分9種大小，以每公升垃圾0.11港元計算，市民未來可於超級市場、便利店等數千個地點購買。至於大型垃圾，市民則需貼上指定標籤交徵費。當局估計，3至4人家庭每日花約1.5元扔垃圾，每月垃圾徵費開支約30至50港元。

距離垃圾徵費實施尚餘不足5個月，港府進一步推廣徵費實行細節。環境保護署介紹，徵費將分兩種模式，包括按袋或按標籤收費，或按重量徵費。前者適用於大部分住宅及工商業舖等，市民丟掉一般垃圾須先購買指定袋包妥垃圾，若大型垃圾未能放進指定袋，市民則須貼上指定標籤才可棄置。

指定袋分9種大小，容量介乎3公升至100公升，以每公升垃圾0.11元計算，每個袋售價0.3至11港元不等。指定標籤則劃一收費每個11元。市民將來可在數千個獲授權的零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等，購買指定袋和指定標籤。

環保署環境保護主任（減廢及社區回收）簡煒堯預計，3至4人家庭每日使用1個10公升或15公升的指定袋，變相每月垃圾收費開支約30港元至50港元。若垃圾由私營廢物收集商以非壓縮型垃圾車收集，則按垃圾重量收取入閘費，主要適用於工商業處所，以及小部分住宅樓宇棄置的大型或形狀不規則的垃圾，例如椅子、床架等。

環保署助理環境保護主任（廢物收集及徵費）黃嘉雯表示，垃圾徵費是減廢「火車頭」，以污染者自付原則，驅動企業和公眾積極實踐減廢回收，並推動回收及相關產業可持續發展，創造綠色就業機會。