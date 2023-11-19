膠樽徵費延至明年呈立會　據報政府料需回贈2毫才足吸引力

繼垃圾徵費及即棄塑膠管制延至明年實施，原定今年底交予立法會審議的膠樽及紙包盒徵費亦被港府延遲。據報，政府將於明年才提交塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃條例草案，堅稱仍預期最快2025年推行；另有官員向飲品業界指廢膠樽回收的回贈金額需增至每個0.2元才有望提高回收率。

港人年扔約15.5億膠樽，惟回收率僅約17%，低於不少國家或地區。環保署早在2021年2月就《塑膠飲料容器生產者責任計劃》諮詢公眾，惟至今未立法。該署曾於今年2月曾稱今年內向立法會提交條例草案，惟港府於上月發表施政報告「改口」，變為計劃於明年才提交草案，訂立適用於不同產品的生產者責任計劃共同法律框架，而塑膠飲料容器及紙包飲品盒將為共同法律框架下首個計劃。

環保署最新指，最快在2024年年初將有關的條例草案提交立法會審議，又指共同法律框架將訂明計劃的基本運作機制及持份者責任等，預期最早2025年推行膠樽及紙包盒生產者責任計劃，惟實際日子仍視乎立法會審議進度。而兩項計劃的最低回贈額將維持1毫水平，但會保留彈性，供應商及計劃營運者可在需要時調整回贈水平，以提升回收率及達成法定回收目標。

據報，環保署最近與飲品供應商業界開會，官員會上指每個膠樽或紙包盒回贈法定為1毫合適，但料難以達更高回收率，又說徵費計劃會設罰則，若未能達到指定回收率，初步構思會向回收系統營運者罰款及強制調升回贈，以增經濟透因。業界則擔心以需上調回贈金額以提升回收率，變相令成本大增，需負擔額外費用。

政府早前提出以「市場主導模式」推行廢膠樽及紙包飲品盒徵費計劃，飲品供應商需要登記在港銷售的膠樽飲品資料，定期呈報生產及入口量等；回收商直接向飲料供應商收取回收費用，並向交回膠樽或紙包飲品盒的市民提供現金回贈。

根據環保署2021年《塑膠飲料容器生產者責任計劃》諮詢文件，2019年棄置堆填區的膠樽約15.5億個，若按首年推行回收率40%計算，相等於6.2億個，以每個1毫回贈計算，涉6,200萬元回贈費；若業界將回贈額增至兩毫，料每年需回贈逾1.2億元。

另外，環保署指本月初從承辦商碧瑤得悉，屯門環保園的塑新生廠房已重新開始接收廢膠樽，廠房已逐步回復運作。塑新生則向傳媒指，於月初完成重組，已獲長期資金繼續營運，塑新生已順利完成機器運行測試，並可接受回收PET飲品樽。