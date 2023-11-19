全球經濟展望仍疲弱　部分APEC成員研增稅源

本港財金官員早前赴美國三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）會議，今日（19日）發表網誌指，與會代表普遍認為，高利率會維持較長時間，全球經濟明年增長將比今年緩慢， 而且下行風險較高，展望中長期仍疲弱，部分APEC成員正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。

財金官員表示，美歐過去幾年央行急促收緊貨幣政策，以應對通脹高企，不少經濟體無奈跟隨，短期內較難以寬鬆貨幣政策促進經濟；加上新冠疫情相關開支不少，大部分經濟體連年出現赤字，經濟金融體系韌性變得脆弱，需要重建緩衝的空間，以抵禦突發事件衝擊。

財金官員指出，一些例如社福、醫療等必要的開支，可以調整的空間不多，而人口高齡化則令開支增加、稅收減少，加上應對氣候變化的挑戰和進行基建等都需要投資，未來財政挑戰不能輕視。

財金官員續指，近年地緣政治對全球產業鏈、供應鏈布局造成干擾，中美關係不單牽動兩國的政治和經濟，更影響全球經濟盛衰，APEC與會各成員代表對會議期間兩國領導人的會面和促成往後更多溝通，感到高興和期待，並表示各經濟體代表爭相與中國代表接觸傾談，證明中國國際影響力和地位。

財金官員又表示，本港是自由、開放、細小的經濟體，通過參加國際高層會議、交流和觀察，能加深對國際政治和經濟形勢與最新動態的掌握，有助謀劃自身發展和定位，更好發揮「一國兩制」下國際化的特色和獨特優勢。