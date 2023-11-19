疑網上公然賣狗肉　漁護署展開調查

今年2月油麻地新填地街食店被揭發賣貓肉狗肉事件，駭人聽聞，令人為之震怒。近日有人在社交平台Fb開設專頁，公然聲稱售賣狗肉，標榜「新鮮美味的香肉，提供高品質的肉質和豐富的口感，適合用於各種美食創意，致力於提供新鮮、衛生的香肉」，並配上狗狗的圖片。事件引起過千網民憤怒，留言「點解可以咁無法無天」。漁護署今日(19日)指出，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告貼文，正調查該網店的活動及貼文，搜集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控，並會聯絡執法部門一同跟進。

涉事facebook專頁今年10月開設，目前只有2個前日(17日)發出的相同內容貼文。內容指「新鮮美味的香肉，提供高品質的肉質和豐富的口感，適合用於各種美食創意」，又強調是「新鮮、衛生的香肉，新鮮當天運，藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉2種口味選擇」，需2斤起購328港元，稱可以貨到付款或者網上轉帳。查看首個貼文的編輯紀錄，原本寫明是「新鮮美味的狗肉」，後來改為「香肉」。有網民問到香肉是否即狗肉，專頁又回覆「懂的自然懂」。

根據《貓狗規例》(第167A章)，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000港元及監禁6個月。漁護署強調絕不容忍有關違法行爲，必定會嚴格執法，嚴肅跟進所有違規行為。市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售情況請舉報。