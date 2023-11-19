區選設4個鄰近邊境投票站　名額3.8萬先到先得

下屆區議會選舉將於12月10日舉行，為方便身在內地或於投票日需往返內地的選民返港投票，選舉事務處會在上水港鐵站附近的兩所學校，設立4個鄰近邊境投票站，而有意使用相關投票站的市民可於明日(20日) 至12月5日透過網上系統登記，最高登記名額合共為38,000個，以先到先得形式分配。

政府將在香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學，設立4個鄰近邊境投票站。選舉事務處發言人強調有關投票安排只適用於44個區議會地方選區的選民，而有意使用的選民可於明日（20日）早上9時至下月（5日）下午6時於網上登記，逾時無效。

選民登記時須提供中、英文姓名、香港身份證號碼、電郵地址和於香港或內地可接收短訊的電話號碼，並選擇投票日的指定投票時段便完成登記，在提交登記申請後，選舉事務處會即時以短訊及電郵向有關選民發出「登記結果通知書」，以確認是否成功登記在鄰近邊境投票站投票。

選民接獲「登記結果通知書」確認登記成功後，才可於有關投票站投票。如選民提交登記時，提供的電郵地址或／及電話號碼有別於選舉事務處的相關選民記錄，選舉事務處亦會透過記錄中的電郵地址或／及電話號碼，通知他們已經成功登記在鄰近邊境投票站投票，以防止欺詐登記。

選舉事務處續稱，已登記的選民若行程有變，只需在登記期內透過網站取消有關登記，便可在投票日於原屬投票站進行投票；但若更改行程時登記期已過，則有關選民可聯絡選舉事務處以作適當安排。