解構冬斑蝶越冬遷移之謎　環團籲全民「報」蝶蹤

經過公園時發現蝴蝶飛舞，大家有否留意蝶身的紋路呢？環保團體舉行科研活動，呼籲全民「報」蝶，每當發現指定蝴蝶，便可向組織報告蝴蝶位置，方便他們了解越冬斑蝶的行蹤，解構越冬牠們的遷移之謎。

環保協進會今日(19日)在大埔鳳園蝴蝶保育區舉辦「鳳園蝴蝶嘉年華」，介紹香港的越冬斑蝶。該會指，保育區所記錄的蝴蝶品種佔全港蝴蝶品種逾90%，而秋季更是大量斑蝶在越冬遷徙之旅中的歇腳點。不過，斑蝶其後飛往的地方仍是個謎。

因此，協進會自2011年起進行越冬斑蝶標放普查研究，針對會遷徙的斑蝶品種，進行網捕、在其翅膀寫下標記、再放回大自然，藉此追蹤斑蝶越冬遷移香港的飛行路線及聚集行為。過去先後兩度在深水灣及太平山頂發現由日本遷飛到香港的大絹斑蝶(Parantica sita)，料斑蝶橫越南中國海，途經中國沿海或台灣地區到港。該會又在今年於大埔區的鳳園谷、屯門區的小冷水等地點標放近2,000隻有遷移習性的斑蝶。

協進會呼籲，全港市民每當發現斑蝶翅膀帶有編號，便可拍下照片或抄下翅膀上的編號，連同發現日期、時間及地點，透過電郵或網上表格向該會報告。協進會希望從認識斑蝶的移動路線開始，了解斑蝶越冬遷飛的習性及路線，以及其停留香港過冬的特性，從而保護及監察其相關生境免受破壞。