去年21教師釘牌　涉性罪行或虐兒等罪

教育局早前公布去年有21名教師被「釘牌」，即取消教師註冊，被「釘牌」教師主要涉及「干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、與學生有超越師生關係的交往」等，當中多達14名教師涉干犯嚴重罪行被取消教師註冊，數字為5年內新高，按年升1.8倍。

教育局提供的數據顯示，雖然2022年涉違反專業操守被處分的教師人數回落至104，但被取消教師註冊的有21人，註冊資格一經取消，相關人士不准在學校任教，包括補習學校。據統計，去年局方共30次採取跟進行動，數字為5年內新高，包括14宗取消教師註冊、12宗書面警告及4宗口頭提示或記錄在案，較2021年共18宗行動，大幅增加近67%。

局方指以上所有涉及嚴重罪行的個案，例如與性相關、欺詐、刑事毀壞及公職人員行為失當的罪行，有關教師均被取消教師註冊。對於一些罪行較輕的刑事案件，如不小心駕駛、在無註冊的補習學校任教等罪行，會視乎案件的嚴重程度，向教師發出譴責信、書面警告、書面勸喻、口頭提示或將事件記錄在案。

雖然教育局有就教師不當行為作出懲處，然而教師紀律問題卻沒有改善。本報早前收到投訴，指天水圍有一所中學在今年4月舉辦內地交流團，期間一名帶團男教師疑多次向至少5名女學生施「鹹豬手」，包括摸膊頭、掃背及插腋下。學生、家長，甚至有同校教師曾要求校方跟進。但據了解，涉事男教師在事發後一度仍在該校工作，校方僅禁止他接觸學生，及後該教師因涉嫌非禮被捕。本報曾向校方查詢事件，惟未獲回應。