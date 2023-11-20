東方日報A1：女助教慘遇胸襲　教局卸責包庇淫賊

校園爆風化醜聞！《東呼即應》接獲觀眾求助，現年25歲女事主去年12月任職荃灣仁濟醫院林百欣中學的助教，在校內遭一名男教師按壓胸部。女助教向校方投訴，雖然學校成立調查小組，只着令男女事主分開兩道樓梯出入，亦沒有對男教師作出任何處分。教育局回應稱不宜介入校方調查及不宜評論事件。女助教斥校方及教育局處理手法「好有問題」，而自己則飽受同事的閒言閒言，感到「無奈、很不開心」，她今年3月報案求助。執法人員證實今年5月該男教師涉嫌「非禮」被捕，目前獲准保釋候查。

化名「阿K」的女事主向《東呼即應》申訴，透露自己過去兩年於荃灣仁濟醫院林百欣中學任職輔助教學人員，一直以來與同事相處不俗，但去年12月被一名男教師在校園內摸胸非禮，令她的生活、工作都出現大轉變。阿K指事件發生時正在教員室，她站在涉事男教師旁邊，一開始兩人談論公事和純粹是同事間的閒談，期間男教師數次望向其胸部，突然在閒談中說「我都想這樣翹着你走」，然後直接將手伸進阿K翹着的雙手內，並直接按壓到阿K胸部，阿K指事後不知如何給予反應，因感到不安而離開現場。

之後，阿K向校方反映事件，其直屬上司有提到會幫她向男教師作出善意提醒，但提醒完之後的當晚，阿K收到男教師傳來的短訊，男教師指自己收到阿K的恐嚇信。學校亦就騷擾事件成立調查小組，一個月後向阿K表明投訴成立，至於對男教師的處分，則要等校董會決定，校方只吩咐阿K與男教師需分開兩道樓梯出入。

直至今年2月中，校董會認為調查報告有疑點，因此沒有對男教師作出任何處分，只將事件轉交執法部門處理，阿K想了解校董會詳細情況，但校長一直婉拒與她見面，而教育局則表示不宜介入校方調查。但案件一直未有進展，阿K遂於3月底決定再以個人身份報案。

阿K直斥校方處理手法「好有問題」，指涉事男教師無受到任何處分，而自己則飽受同事閒言閒語，認為學校只當她是一個物件、一項程序去處理，但自己因此事很難面對學生、處理事務。面對同事們的閒言閒語，而新上司亦因此對她有偏見，令她最終決定在8月底離職。至於涉案男教師在今年復活節以家庭計劃為由突然離職，據其他教師的消息，男教師在之後註冊結婚。

執法人員證實，今年3月27日接獲25歲女子報案，指她在荃灣荃景圍懷疑被一名男子非禮，執法人員於5月3日在荃灣區以涉嫌「非禮」拘捕一名27歲男子，被捕男子已獲准保釋候查，須於本月下旬到警署報到。

本報就事件向涉事中學查詢，校方回應已按相關機制成立小組跟進，同時通報了辦學團體及教育局，由於事件已交執法部門調查，亦涉及個人私隱，學校不便就事件作出任何評論。

教育局亦回覆指不宜評論事件，又表示若果發現有違教師專業操守的情況，一定會嚴肅跟進。

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