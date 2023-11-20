小一派位結果出爐　子女獲喇沙取錄喜極而泣　家長月使3萬報班

全港官立及資助小學的小一自行分配學位結果今日（20日）出爐，家長可向申請的小學查閱結果。位於九龍城的傳統名校喇沙小學，今早有約10多名家長到校查看結果。有家長對兒子成功被錄取喜極而泣，坦言日前非常擔心，成功錄取「之後12年都唔使煩！」；亦有家長指小兒子是「世襲生」，但事前也要準備充足，每月兩兄弟的興趣班和補習學費等仍高達6萬港元；又有成功「三代同堂」的祖父特地到場查看錄取結果，對於孫子成功入讀喇沙小學高興稱「要錫佢一啖！」

今年喇沙小學共錄取90名自行分配學位學生。記者今早9時在喇沙小學門外視察，只見現場有零星家長等待學校開門，入內查看派位結果。陳先生在兒子成功獲錄取後衝出校門喜極而泣，並立即聯絡家人告知結果，喜悅之情表露無遺。他指兒子有25分，事前準備功夫已有2年，又為小朋友報讀多項興趣班，「你有小朋友就知（感受），好開心真係，你一入咗小學，起碼來緊12年都唔使煩。」

黃太的小兒子是今年的「世襲生」，雖然和大兒子成功入讀同一小學，但她坦言事前也有額外準備其他直資學校的報考資料，她又稱大兒子和小兒子一樣有報讀許多興趣班和面試班等，例如游泳、打鼓和鋼琴等，加上學費，每個兒子每月約花2至3萬港元。對於近年移民潮影響，她認為名校多人爭，加上有內地跨境學童，故不覺得競爭少了。而近期有不少學童自殺案件，她指會和兒子好好溝通，「如果真係到時覺得有壓力，可能會轉國際學校都唔出奇。」

張先生的孫子以15分成功入讀喇沙小學，他坦言是「三代同堂」，因他與兒子也是就讀同一小學，感到非常開心，笑言「好榮幸呀，一間咁好嘅學校！錫佢一啖先啦！」一家人本身就讀黃大仙區，原先也擔心孫子未能入讀，但認為可「順其自然」，亦不擔心孫子未來讀書壓力會太大，「我孫仔好醒架！」