公僕編制與實際員額相差1.8萬人　政府指長期空缺職位會有重組

政府文件顯示，至2023年3月31日，公務員編制約為1920,00個職位，而實際員額則約為174,000人，兩者相差18,000人，而上財政年度有10,100公務員流失，當中包括5,800名退休公務員，辭職佔整體編制2.2%。有議員問及相關空缺職位會否重新策劃或可用科技取代；亦有議員詢問辭職集中在哪些部門以及原因。公務員事務局局長楊何蓓茵表示辭職人數中有40%成在試用期內，有部門也會以科技代替人手。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(20日)召開會議，議員陳振英問及若有部門崗位長期出缺，會否要求解釋原因和刪除職位數量，至於編制與實際員額的18,000空缺會否重新策劃，或可以用科技取代相關職位，又指編制零增長不是最重要，控制開支零增長更加重要。議員林健鋒也指「差咁多人」，但政府仍然運作正常，編制是否可以調整，又指政府未來有多個大型計劃，如北部都會區，是否需要增聘更多人手。楊何蓓茵回應稱，對於長期有空缺的職位「會有重組」，有部門亦會用科技代替人手；至於針對大型計劃，亦可適當增加首長級職位，對於公務員的培訓亦會加強。

議員周小松也指編制和實際員額愈來愈大，政府長期請不足人，前線工作壓力逾來逾大，懷疑政府有沒有決心解決問題。楊何蓓茵則指實際人手和配額很難百分百一致，也同意落差「不理想」，但政府在其他方面仍有很多措施可以做，如縮短招聘時間，鼓勵部門就職位長期招聘等。

現時退休人數大約佔實際員額約3%，楊何蓓茵解釋，原因在於80年代時政府擴張，因此近幾年均是退休高峰期，隨後退休人數會逐漸下降。針對辭職率，她指每個部門的辭職率都比較平均，又同意辭職率確實高，但認為原因在於新時代大學生希望嘗試不同工作，因辭職人員有40%均在試用期內，指公務員退休保障方面，公積金計劃供款率非常優厚，未來成立積金易平台後，更可有減少行政費的空間。