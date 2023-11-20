535非公務員合約僱員拒宣誓　全部已離開政府

截至今年6月30日，政府各局及部門合共聘用9,468名全職合約僱員，有議員今日(20日)詢問當中有多少非公務員合約僱員沒有簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，政府回應指全職和兼職的非公務員合約僱員共有535名拒絕聲明，而這部分人均已離職。亦有議員關注合約僱員和公務員「同工不同酬」情況。

公務員事務局要求在2020年7月1日或之後入職、按非公務員聘用條款聘用的政府僱員簽署聲明，表示擁護《基本法》及效忠香港特區，議員陳振英問及當中沒有簽署的比例，以及合約僱員轉職做公務員比例，公務員事務局局長楊何蓓茵回覆指全職非公務員合約僱員有149名拒絕簽署聲明，兼職非公務員合約僱員有386名拒絕簽署，而所有這些僱員已經離職，目前未有合約僱員轉職做公務員比例，但指合約僱員通過公務員考試的成功率達14%，高於其他人的成功率3%。

議員周小松指很多合約僱員認為其工作量和責任與公務員相差無幾，甚至可能作為合約僱員工作10年，但工資僅為同類型職位的工資中位數。楊何蓓茵指合約僱員和公務員並非「同工」，因涉及機密的工作會由公務員處理，政府也不會要求合約僱員深入培訓，而一些毋須要特別技能的崗位工資確有限制，但針對部分需要特殊技能的職位則會有例外。