已打新冠針57歲旬漢入院翌日亡　裁判官下午3時裁決

入院前14天曾接種新冠疫苗，患高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人，2021年因抽筋及胸口不適，到屯門醫院求醫。惟屯院因未能及時診斷病人臨床情況，導致病人入院翌日便死亡。死因庭今（20日）續就事件研訊。所有證人作供完畢，死因裁判官聽罷結案陳詞後，押後至下午3時裁決。

死者容國洪終年57歲。是次研訊不設陪審員，由死因裁判官林希維審理。死者在2021年11月30日晚上入院，12月1日下午2時32分離世。醫院管理局代表結案陳詞時指，死者有着各種病史，個案屬「非典型」，影響治療安排，又指死因庭的建議若過份理想化，並非切實可行。綜合相關報告，冀死因庭接納死者死於自然。

死者家屬在結案陳詞時則指，院方延誤5小時，才為死者進行心電圖檢查，並在心電圖完成後約兩小時，醫生才檢視結果，但又未能適切診斷出死者患心肌梗塞。家屬指，人手不足不能成為藉口，延誤導致錯過適當治療時機，不能被接受。醫生忽略病人病史，未能判斷死者有心肌梗塞；察覺心電圖異常後，又沒有徵求更多意見，認為或涉人為疏忽。家屬建議，醫院應建立系統救治高風險病人，另加強培訓，提高醫護人員的警覺。

案件編號：CCDI-1080/2021