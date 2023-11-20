被指轉數快號碼涉狗肉騙案　流浪狗之家澄清遭抹黑

有人於社交專頁「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」上刊登廣告聲稱出售「香肉」，已被踢爆是騙案，9月至今己有10人中招，共涉款114萬。由於使用蘋果手機系統的顧客由於未能安裝毒app「送達百貨」，騙徒便要求轉帳「運費」30港元。有網民發現騙徒利用轉帳的帳號，竟然是「香港流浪狗之家 」的轉數快號碼。香港流浪狗之家今日(20日)在其fb專頁澄清，從未售賣狗肉或進行狗肉買賣交易，帳戶被盗用，並強烈譴責騙徒惡意抹黑，已就事件報案。

騙徒要求顧客下載的虛假手機應用程式「送達百貨」，只有使用安卓手機系統的顧客可以下載。使用蘋果手機系統的顧客便被要求轉數快轉帳，豈料有網民發現，該號碼是動物保護組織「香港流浪狗之家 」的轉數快號碼。或因護狗心切，該網民便在網上留言，直指香港流浪狗之家是狗肉賣家，呼籲其他網民舉報。

香港流浪狗之家發貼文指，注意到網上惡意抹黑他們售賣狗肉之失實謠言，並盗用了帳戶，強調從未售賣狗肉或進行狗肉買賣交易，會保留採取法律行動之權利；又表示，機構收留了近500隻狗狗，提供醫療、照顧，令狗狗有家的感覺，因此更加強烈譴責售賣狗肉。