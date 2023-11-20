劫70.9萬元電子零件車手判囚18個月　官指保釋期犯案有加刑因素

九龍灣臨樂街南豐商業中心於去年中發生劫案，跟車工人在升降機內遭2名賊人搶走一批約值70.9萬港元的電子零件，2名賊人其後乘私家車逃去。警方事後拘捕當時疑為駕駛私家車逃走的涉案男子，該男子原被控1項槍劫罪，及後被改控1項盜竊罪。該漢今（20日）於區院承認控罪，被法官李慶年判監禁18個月。李官認為被告有預謀與他人犯案，行為接近搶劫，且在保釋期間犯案，故有加刑因素。

案發時任兼職運輸工的被告甘尚旻(32歲），被控於去年5月27日在臨樂街南豐商業中心與一名身份不詳男子盜竊30件共值70.9萬港元的電子零件。被告過往有使用虛假文書和管有攻擊件武器兩項定罪紀錄，本案是被告就該兩案獲保釋其間干犯。辯方求情時曾指被告除因經濟拮据犯案，當時亦只知收取1,000港元替同夥搬貨，見到同夥與工人爭執才知要盜取電子零件。惟法官不接納此說法，指被告早已拿着黑色膠紙作準備且有積極參與。

案情指，一間物流公司於當日指派兩名工人將13板貨物搬上中型貨車運往涉案地點，其中1人送貨到相關樓層。約上午10時許，該工人從升降機大堂回來且腳步不穩，聲稱途中在後樓梯被兩名男子打及拿走該板失竊貨物。工人其後報警及通知負責人，失竊貨物價值約70.9萬港元。停車場閉路電視拍到事發前被告駕駛輕型貨車到達停車場入口，旁邊有一名不知名男子。其後兩人隨工人進入升降機，當工人將紙板卡在升降機門縫時，不知名男子將工人稍推出升降機外。片段之後拍攝到被告人夾着1卷黑色膠紙並將失竊貨物拉出升降機外。數分鐘後被告與該男子推着失竊貨物進入升降機，其後帶往貨車並離開。案發後約1小時，執法人員在大埔汀角路將被告駕駛的貨車截停，檢獲手套及螺絲批等，但沒有發現失竊貨物，並拘捕被告。

案件編號：DCCC 1135/2022